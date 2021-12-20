В Венгрии заявили о заинтересованности в работе с РФ по защите христиан на Ближнем Востоке

ООН, 20 декабря. /ТАСС/. Венгрия открыта к сотрудничеству с Россией по защите христиан на Ближнем Востоке. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС первый заместитель госсекретаря министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей страны по вопросам миграции и делам Северной Америки Ференц Денч.

"Конечно, если Россия намерена сотрудничать, то мы более чем открыты к этому. <...> Миграция является большой проблемой", - сказал он.

Денч обратил внимание на разницу в трактовке понятий "беженец" и "мигрант". "Это проблема. Люди, порой, просыпаются утром и думают, где им лучше, покидают страну обитания. <...> Такие люди не могут рассматриваться как беженцы", - сказал собеседник агентства.

Как ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, мировое сообщество должно предпринять конкретные меры для пресечения преследования христиан на Ближнем Востоке и Севере Африки, необходимо на международном уровне "возвысить голос" в пользу решения этой проблемы.