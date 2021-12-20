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Пашинян примет участие в заседании межправкомиссии в Тбилиси

В работе межправительственной комиссии примут участие члены правительств Армении и Грузии, а также руководители соответствующих профильных ведомств

ТБИЛИСИ, 20 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибудет в понедельник с рабочим визитом в Грузию, где примет участие в заседании межправительственной экономической комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

"Сегодня в Грузию прибудет с рабочим визитом премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян. Глава правительства Грузии [Ираклий Гарибашвили] примет армянского коллегу в администрации правительства наедине, после чего в 14:00 (13:00 мск) при сопредседательстве Ираклия Гарибашвили и Никола Пашиняна состоится заседание межправительственной экономической комиссии", - сказано в сообщении.

В работе межправительственной комиссии примут участие члены правительств обеих стран, а также руководители соответствующих профильных ведомств, добавили в пресс-службе грузинского кабмина.

Теги
АрменияГрузияПашинян, Никол Воваевич
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