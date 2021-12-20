В Риге заявили, что Латвия стала основной целью гибридной атаки со стороны Белоруссии

РИГА, 20 декабря. /ТАСС/. Растущее на границе Латвии с Белоруссией число нелегальных мигрантов свидетельствует о том, что эта балтийская республика стала основной целью гибридной атаки. Такую версию в понедельник высказал госсекретарь министерства внутренних дел страны Димитрий Трофимов.

"Фактически в начале прошлой недели мы могли говорить о деэскалации ситуации, но, к сожалению, данные по всей прошлой неделе свидетельствуют о том, что мы стали основной целью гибридной атаки. В течение суток было более 70-80 попыток нелегального пересечения государственной границы. За последние сутки таких попыток было более 45", - сказал он в эфире местного телеканала TV3, подчеркнув, что на прошлой неделе Латвия стала страной, больше всего затронутой угрозой миграционного кризиса со стороны Белоруссии.

"Мы можем говорить о том, что, возможно, происходит организованное перемещение людей, иначе невозможно объяснить столь быстрое перемещение этих людей и нахождение групп этих людей на нашей границе. Поэтому абсолютно точно автор этого сценария в соседней стране организовывает это таким образом, чтобы решить свои нужды и достичь своих целей", - утверждает он.

По словам госсекретаря МВД, правительство Латвии приняло решение о выделении финансирования, чтобы дополнительно к уже построенным 37 км временного забора на границе с Белоруссией для борьбы с нелегальной миграцией установить еще 22,8 км. Параллельно ведется работа над строительством постоянной пограничной инфраструктуры.

Говоря об эффективности пограничной охраны, Трофимов указал, что сейчас планы реагирования опираются на мобилизацию имеющихся сил и сотрудничество с Национальными вооруженными силами (НВС). Кроме того, в случае необходимости доступна поддержка агентства ЕС по контролю внешних границ Frontex, а также Литвы, Эстонии и Польши.

Латвия вместе с Польшей и Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии. С 10 августа были пресечены попытки более 3,3 тыс. человек незаконно пересечь границу, а всего с начала года были задержаны 445 человек. Правительство Латвии ввело с 11 августа до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов обратно в Белоруссию, а после продлило его действие до 10 февраля 2022 года. Поддержку пограничникам по охране границы оказывают НВС и батальон специального назначения Госполиции Латвии.