СМИ: Япония и США согласовали сумму расходов на содержание американских военных баз

ТОКИО, 20 декабря. /ТАСС/. Правительства Японии и США согласовали сумму расходов, связанных с размещением американских военных баз на японской территории. Как сообщает в понедельник со ссылкой на источники агентство Kyodo, она достигла 1,055 трлн иен ($9,29 млрд) на пятилетний период с начала 2022 финансового года (1 апреля 2022 года).

Таким образом, ежегодная сумма расходов составит 211 млрд иен ($1,85 млрд). Она превышает 201,7 млрд иен ($1,78 млрд), выделенные Японией на американские военные базы в текущем финансовом году. Ранее Вашингтон, по данным Kyodo, призывал Токио повысить соответствующие расходы, мотивируя это возможным увеличением американского военного присутствия в Индийском и Тихом океанах на фоне обострения противоречий с Пекином.

Выделенные Японией средства идут в основном на погашение коммунальных платежей и зарплату работающих на объектах местных граждан. Токио также бесплатно предоставляет землю под военные базы США.

В настоящее время в Японии размещено более 50 тыс. американских военнослужащих, включая дивизию морской пехоты. Подавляющее большинство военных объектов США сконцентрировано на южном острове Окинава.