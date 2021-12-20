Абхазия поблагодарила Россию за "всеобъемлющую поддержку"

СОЧИ, 20 декабря. /ТАСС/. Абхазия очень благодарна России за всеобъемлющую поддержку в вопросах обеспечения безопасности страны и ее социально-экономического развития. Об этом заявил в понедельник глава МИД Абхазии Инал Ардзинба на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Мы очень благодарны руководству Российской Федерации за всеобъемлющую поддержку в контексте обеспечения безопасности Абхазии и социально-экономического развития. Рассчитываем сегодня обсудить все важные вопросы. Уверен, сегодняшняя встреча послужит дополнительным стимулом для укрепления наших отношений", - сказал глава МИД Абхазии.

Он подчеркнул, что отношения двух государств развиваются динамично и поступательно. "Они базируются на прочном договорно-правовом фундаменте, это более 200 соглашений", - уточнил Ардзинба.

Глава МИД Абхазии находится с первым визитом в России в качестве руководителя внешнеполитического ведомства страны.

Лавров отметил, что сегодняшняя встреча подтверждает нацеленность на интенсивные контакты, на согласование действий и поддержку тех договоренностей, которые были достигнуты между президентами двух государств и по линии правительств. "Все это очень важно для укрепления нашего двустороннего взаимодействия в экономической, культурной, гуманитарной сфере, в сфере безопасности", - подчеркнул министр иностранных дел РФ.