Представители Бабарико сообщили, что его сына подозревают в организации беспорядков

МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии подозревают Эдуарда Бабарико, являющегося сыном осужденного экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Виктора Бабарико.

"По предварительной информации, сын Виктора Бабарико не вышел на свободу после истечения 18 месяцев содержания под стражей по обвинению в уклонении от уплаты налогов, так как теперь Эдуард является подозреваемым по новому уголовному делу", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что Эдуард Бабарико подозревается по ч. 3 статьи 130 Уголовного кодекса ("Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни") и ч. 1 ст. 293 УК ("Организация массовых беспорядков"). "В связи с тем, что организация массовых беспорядков является особо тяжким преступлением, в случае предъявления обвинения по совокупности вменяемых преступлений Эдуарду может грозить до 20 лет лишения свободы", - заявили представители Бабарико. При этом, по данным пресс-службы, "обвинение еще не предъявлено". В правоохранительных органах республики пока не комментируют ситуацию.

Эдуард Бабарико был задержан 18 июня 2020 года по обвинению в неуплате налогов. Сначала он находился в СИЗО КГБ, сейчас содержится в СИЗО №1 Минска.

Верховный суд Белоруссии 6 июля нынешнего года назначил Виктору Бабарико наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Экс-банкир обвинен в получении организованной группой взятки в особо крупном размере, а также в легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК). В ходе процесса Бабарико вину не признал, назвав выдвинутые обвинения необоснованными и политически мотивированными. Бабарико отбывает наказание в исправительной колонии в Новополоцке (Витебская область).