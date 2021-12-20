Министр юстиции ОАЭ встретился в Абу-Даби с генпрокурором России

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Министр юстиции Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдалла бен Султан бен Авад ан-Нуайми провел встречу с генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым и сопровождающей его делегацией. Об этом сообщило в понедельник эмиратское информационное агентство WAM.

По сведениям агентства, в ходе встречи в Абу-Даби стороны обсудили "пути расширения сотрудничества между двумя дружественными странами в судебной и правовой сферах".

Отмечается, что эмиратский министр в разговоре высоко оценил уровень развития двустороннего взаимодействия между ОАЭ и РФ, а также указал на стремление обеих стран "к укреплению сотрудничества в различных судебных и правовых областях в рамках реализации действующих совместных соглашений", а том числе "в вопросах экстрадиции, а также оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам". Абдалла бен Султан бен Авад ан-Нуайми также подчеркнул важность обмена опыта между ОАЭ и РФ в указанных областях.