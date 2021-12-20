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Дуда заявил, что Минск не сможет возразить, если РФ захочет разместить ракеты в Белоруссии

По мнению президента Польши, Александр Лукашенко в такой ситуации "не многое может сказать"

ВАРШАВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда полагает, что власти Белоруссии не смогут выступить против, если Россия захочет разместить свои ракеты на белорусской территории. С таким утверждением он выступил в понедельник на пресс-конференции в селе Гута Ивано-Франковской области по итогам встречи лидеров "Люблинского треугольника" (Литва, Польша, Украина).

Отвечая на вопрос о возможности размещения Россией ядерного оружия на территории Белоруссии, польский лидер указал, что "если бы дошло до ситуации, когда часть российского ядерного арсенала была бы размещена в направлении Западной Европы и НАТО, то это бы стало очередным явным проявлением агрессии". В пример такой "агрессии" он привел ситуацию в Калининградской области, где, по его мнению, "систематически возрастает российский военный потенциал, куда поставляются российские ракеты".

По мнению Дуды, президент Белоруссии Александр Лукашенко в такой ситуации "не многое может сказать". "Если Россия захочет разместить свои ракеты на белорусской территории, то просто это сделает. Единственное, что может это предотвратить, - решительная позиция НАТО и США", - уверен Дуда.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО. Президент страны Александр Лукашенко до этого отмечал, что Минск предложит Москве принять такие меры, если Североатлантический альянс разместит ядерное оружие в Польше.

Президент РФ Владимир Путин ранее призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Глава государства уточнил, что России нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.

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БелоруссияРоссияПольшаДуда, Анджей
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