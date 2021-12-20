Белорусский суд признал экстремистским контент Telegram-канала оппозиционера Латушко

МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Информационная продукция Telegram-канала и чата оппозиционера Павла Латушко, находящегося за пределами Белоруссии, признана в стране экстремистской. Об этом сообщило в понедельник Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики.

"Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД Республики Беларусь информационная продукция телеграм-канала "Павел Латушка", телеграм-чата "Павел Латушка - Чат", а также аналогов в социальных сетях и видеохостинге YouTube признана экстремистскими материалами", - отмечается в сообщении, размещенном в Telegram-канале ГУБОПиК.

Ранее белорусские власти обвинили Латушко в причастности к терроризму (ч. 3 ст. 289 УК Белоруссии) и в самовольном присвоении звания или власти должностного лица (ст. 382 УК). Кроме того, Генеральная прокуратура Белоруссии 13 декабря сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Латушко, обвинив его в совершении преступления против интересов службы (ч. 3 ст. 426 УК, "Превышение власти или служебных полномочий").

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, оппозиция создала Координационный совет. Латушко вошел в его президиум, однако вскоре выехал из Белоруссии в Польшу. Минск ранее обращался к Варшаве с просьбой выдать Латушко, но данный запрос был оставлен без удовлетворения.