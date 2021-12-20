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Премьер Казахстана отметил взаимную поддержку с Россией по вопросу трансграничных рек

Также Аскар Мамин считает, что уполномоченные ведомства РФ и Казахстана должны усилить совместную работу по достижению целей Парижского соглашения по климату и в стремлении к углеродной нейтральности

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Россия и Казахстан поддерживают друг друга в решении проблемных вопросов общих водных объектов. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на встрече в Москве с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

"Казахстан и Россия по вопросам трансграничных рек всегда оказывают друг другу взаимную поддержку и в открытой доверительной форме взаимодействуют в решении современных вызовов в области использования и охраны водных ресурсов", - сказал он.

В связи с этим глава казахстанского правительства привел в пример совместные действия по сохранению экосистемы трансграничной реки Жайык (Урал). "Последние два года третья по протяженности в Европе река характеризуется резким снижением стока воды, сокращением количества биологических ресурсов. В целях сохранения экосистемы сегодня мы должны выработать соответствующие совместные мероприятия. Немаловажным является и вопрос сохранения окружающей среды Каспийского моря", - отметил Мамин.

Премьер республики также заявил, что уполномоченные ведомства России и Казахстана должны усилить совместную работу как по достижению целей Парижского соглашения по климату, так и в стремлении к углеродной нейтральности.

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Мишустин, Михаил ВладимировичКазахстанРоссияМамин, Аскар Узакпаевич
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