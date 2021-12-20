Премьер Казахстана отметил взаимную поддержку с Россией по вопросу трансграничных рек

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Россия и Казахстан поддерживают друг друга в решении проблемных вопросов общих водных объектов. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на встрече в Москве с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

"Казахстан и Россия по вопросам трансграничных рек всегда оказывают друг другу взаимную поддержку и в открытой доверительной форме взаимодействуют в решении современных вызовов в области использования и охраны водных ресурсов", - сказал он.

В связи с этим глава казахстанского правительства привел в пример совместные действия по сохранению экосистемы трансграничной реки Жайык (Урал). "Последние два года третья по протяженности в Европе река характеризуется резким снижением стока воды, сокращением количества биологических ресурсов. В целях сохранения экосистемы сегодня мы должны выработать соответствующие совместные мероприятия. Немаловажным является и вопрос сохранения окружающей среды Каспийского моря", - отметил Мамин.

Премьер республики также заявил, что уполномоченные ведомства России и Казахстана должны усилить совместную работу как по достижению целей Парижского соглашения по климату, так и в стремлении к углеродной нейтральности.