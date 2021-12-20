Гутерриш заявил, что ООН поможет урегулировать пограничный спор между Ливаном и Израилем

БЕЙРУТ, 20 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, находящийся с визитом в Бейруте, призвал к продолжению переговоров между Ливаном и Израилем по демаркации морской границы. Выступая на пресс-конференции после встречи со спикером парламента Набихом Берри, он указал, что ООН будет способствовать достижению прогресса в урегулировании пограничного спора.

"Мы не пожалеем усилий, чтобы добиться скорейшего завершения переговоров, поскольку это позволит Ливану воспользоваться своими нефтегазовыми запасами на морском шельфе для экономического развития", - заявил Гутерриш.

Генсек ООН сообщил, что обсудил с Берри вопрос о непрекращающихся нарушениях израильскими ВВС воздушного пространства Ливана и необходимости неукоснительного соблюдения резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, установившей в 2006 году режим прекращения огня на ливано-израильской границе. "Мы подчеркнули важность укрепления сотрудничества ливанской армией с миротворцами ООН, размещенными на юге страны, - сказал он. - Кроме того, со стороны международного сообщества должна быть увеличена поддержка, оказываемая ливанским вооруженным силам".

Ранее во вторник Гутерриш посетил мемориальный комплекс в морском порту Бейрута, где выразил солидарность с семьями погибших во время взрыва 4 августа 2020 года. По его словам, Ливан нуждается в проведении надлежащего расследования этого чрезвычайного происшествия. "Мой визит преследует цель мобилизовать международную поддержку пострадавшим от ЧП в порту Бейрута", - отметил он.

4 августа 2020 года в морском порту ливанской столицы произошел взрыв, мощность которого составила 1 500 тонн в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов в черте города и за его пределами, погибли 219 человек, пострадали 6,5 тыс., более 300 тыс. граждан остались без крова. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе.