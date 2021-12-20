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Власти Белоруссии приняли к рассмотрению просьбу польского солдата о получении убежища

МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Органы внутренних дел Белоруссии приняли к рассмотрению ходатайство польского военнослужащего Эмиля Чечко о получении им убежища в республике. Об этом сообщил в понедельник начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

"В органы внутренних дел Республики Беларусь в соответствии с законом о предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь поступило ходатайство гражданина Польши Эмиля Чечко о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь. В настоящее время ходатайство принято к рассмотрению, и по нему будет принято законное решение", - отметил Бегун, заявление которого размещено в Telegram-канале МВД.

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