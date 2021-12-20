СМИ: кабмин ФРГ предложил с 28 декабря ввести ограничения на контакты для привитых

БЕРЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Кабмин ФРГ вопреки первоначальным планам ужесточает ограничения для привитых от ковида и выздоровевших. Как сообщил в понедельник портал Focus Online, такой пункт содержится в проекте новых мер, которые, как ожидается, будут утверждены во вторник по итогам встречи властей Германии.

В частных встречах с 28 декабря смогут участвовать максимум 10 человек. Если человек не привит, то встречаться он сможет лишь с сожителями. Закроются ночные клубы и дискотеки. Газета Bild называет это "локдауном-лайт".

Предполагается, что продолжат работу культурные учреждения и рестораны. Уже сейчас доступ туда предоставляется лишь гражданам с прививкой.

Ужесточение ограничений требуется ввиду распространения штамма "омикрон".