Швейцария ввела санкции против белорусских граждан и юридических лиц

ЖЕНЕВА, 20 декабря. /ТАСС/. Берн ввел санкции в отношении 17 белорусских граждан и 11 юридических лиц, включая государственную авиакомпанию "Белавиа" и две организации не из Белоруссии. Об этом в понедельник сообщил Государственный секретариат экономики (SECO) Швейцарии.

Санкции должны вступить в силу понедельник в 18:00 по местному времени (20:00 мск). Под ограничения подпали пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, руководитель телеканала ОНТ Марат Марков, председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо и целый ряд сотрудников погранслужб и судебной системы республики. Этим гражданам запретят въезд в Швейцарию, их банковские счета в этой стране (при наличии) заблокируют.

Помимо "Белавиа", из юридических лиц в санкционный список были также внесены "Гродно Азот", "Белоруснефть", "Белшина" и ряд других предприятий, включая сирийского авиаперевозчика Cham Wings Airlines и турецкую компанию VIP Grub, которая, по данным SECO, занимается организацией поездок в Белоруссию. По мнению швейцарских властей, две последних организации своими действиями якобы способствовали нелегальному пересечению мигрантами внешних границ Евросоюза. Юридически лицам, попавшим под санкции, запретят импортировать из Швейцарии ряд товаров, а также ввозить в страну нефть, нефтепродукты и хлористый калий.

Кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались силой попасть в Польшу, прорвав заграждение из колючей проволоки. В последние недели мигранты несколько раз в сутки пытаются проникнуть на польскую территорию небольшими группами.

Польша обвиняет в нынешнем миграционном кризисе власти Белоруссии. По утверждению Варшавы, они намеренно свозят тысячи мигрантов в свою страну, чтобы потом направлять их на границу, дестабилизируя ситуацию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что в этой ситуации виноваты именно страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.