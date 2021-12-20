СМИ: парламент Ливии объявит на следующем заседании об отсрочке выборов

ТАСС, 20 декабря. Палата представителей (парламент) Ливии на своем следующем заседании объявит об отсрочке назначенных на 24 декабря выборов на срок от трех до шести месяцев. Об этом в понедельник сообщил телеканал Al Hadath.

Кроме того, по его информации, на предстоящем заседании парламента будет объявлено о формировании нового правительства Ливии. Как уточнил телеканал, "задачи нового кабинета министров будут ограничены и сводиться в основном к подготовке к выборам". Ожидается, что заседание Палаты представителей состоится в течение ближайших двух дней.

Президентские и парламентские выборы в Ливии были намечены на 24 декабря. Высшая избирательная комиссия страны отложила на неопределенное время объявление окончательных списков кандидатов, а предвыборная кампания в стране еще даже не начиналась. Избирком пока только определился с числом наделенных правом голоса граждан и количеством избирательных округов.

Высший государственный совет (играет исключительно консультативную роль) Ливии с доминирующими в нем исламистами неоднократно и настойчиво призывал к переносу выборов как минимум на февраль, причем, по мнению этого органа, избрание президента и парламента необходимо развести во времени.