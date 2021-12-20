Экс-президент Киргизии Акаев рассказал, что все уголовные дела против него прекратили

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Экс-президент Киргизии Аскар Акаев, вернувшийся в понедельник из Киргизии, где он в качестве свидетеля давал показания по делу о золоторудном месторождении Кумтор, сообщил ТАСС, что прекратили все уголовные дела, которые возбуждались против него с 2005 года, когда он был свергнут в результате госпереворота.

"Речь идет о 16 годах, было время, когда меня и обвиняли. А сейчас я съездил, и все претензии с меня сняли, все уголовные дела прекратили, и таким образом я теперь могу свободно въезжать в свою родную республику и выезжать из нее", - сказал Акаев.

Экс-президент Киргизии рассказал ТАСС, что несмотря на на прекращение уголовных дел и возможность вернуться в республику, он планирует и дальше жить в Москве.

"У меня здесь интересная работа в МГУ. Я работаю на Механико-математическом факультете среди выдающихся математиков России. Это поддерживает творческую работу. Поэтому пока есть силы и творческий заряд, я намерен трудиться здесь, в МГУ", - добавил он.

Акаев стал главой Киргизии в 1990 году. В марте 2005 года он отстранен от должности в результате государственного переворота и в целях безопасности вместе с семьей был вынужден покинуть пределы республики. Сразу после этого в отношении него на родине были возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по финансовым махинациям. Впоследствии расследование этих дел было приостановлено из-за невозможности допросить подозреваемого. Тем не менее, он был объявлен в межгосударственный розыск. Сам первый президент называл данные дела политическим преследованием со стороны новых властей республики.

Акаев также подозревался в причастности к коррупции, связанной с разработкой золоторудного месторождения Кумтор. В августе 2021 года он вернулся на родину спустя 16 лет и дал показания по данному делу. Бывший глава киргизского государства в настоящее время проживает в столице Российской Федерации и занимается преподавательской и научной деятельностью. Он является иностранным членом Российской академии наук и почетным членом Международной инженерной академии.