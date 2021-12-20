Суд Минска признал контент Telegram-канала "Координационный совет" экстремистским

МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Суд белорусской столицы признал информационную продукцию Telegram-канала белорусской оппозиции "Координационный совет" экстремистскими материалами. Об этом сообщило в понедельник Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии.

"Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД Республики Беларусь информационная продукция Telegram-канала "Координационный совет", Telegram-чата "КС_chat", официальный сайт, а также аналог на видеохостинге YouTube признана экстремистскими материалами", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ГУБОПиК.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Сторонники Тихановской по ее инициативе создали Координационный совет с целью передачи президентской власти в стране путем проведения новых выборов.

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту создания Координационного совета. В частности, сначала речь шла о публичных призывах к захвату государственной власти или к совершению с помощью СМИ или интернета действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности. Затем дополнительно в отношении членов президиума совета были возбуждены уголовные дела "О создании экстремистского формирования" (ч. 1 ст. 361-1) и о "Заговоре с целью захвата государственной власти" (ч. 1 ст. 357).