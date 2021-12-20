Экстрадированный из Швейцарии в США россиянин Клюшин вскоре предстанет перед судом

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Российский предприниматель Владислав Клюшин, экстрадированный из Швейцарии в США, в ближайшее время предстанет перед судом. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в Минюсте США.

"Я могу подтвердить, что Владислав Клюшин был экстрадирован в Соединенные Штаты из Швейцарии в субботу", - отметила официальный представитель ведомства Николь Навас-Оксман. По ее словам, россиянин сегодня в 11:30 по времени Восточного побережья США (19:30 мск) "впервые предстанет перед судом" в Бостоне (штат Массачусетс). Он будет участвовать в заседании в виртуальном режиме.

Клюшин был задержан 21 марта в аэропорту швейцарского города Сьон, куда он прибыл с семьей, чтобы провести отпуск на курорте Церматт, сообщала ранее газета Le Matin Dimanche. Федеральное управление юстиции Швейцарии приняло запрос США об экстрадиции к исполнению, однако россиянин обжаловал это решение сначала в Федеральном уголовном суде, а затем - в Федеральном суде. В августе Федеральное управление юстиции ответило отказом на просьбу России об экстрадиции Клюшина в РФ. Мотивом для отказа послужил тот факт, что изложенные в российском запросе о выдаче деяния не являются наказуемыми в Швейцарии.

По данным американского журнала Newsweek, россиянина обвиняют в США в причастности к хакерским атакам в отношении американских компаний, а также в проведении финансовых операций на основе конфиденциальной информации, которая якобы ранее была похищена. Адвокат россиянина сообщил журналистам издания, что, по его мнению, Клюшину могут быть предъявлены обвинения, касающиеся приписываемого российской стороне вмешательства в американские выборы. Агентство Bloomberg ранее утверждало со ссылкой на источники, что Клюшин, по версии американской стороны, якобы может владеть соответствующей информацией.

Москва неоднократно на высоком уровне отвергала утверждения Вашингтона о вмешательстве России в ход американских выборов. Доказательств, которые бы подтвердили обоснованность таких версий, власти США не предоставляют.