Депутаты Рады просят Конституционный суд проверить законопроект о двойном гражданстве

КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов Верховной рады обратилась в Конституционный суд (КС) Украины с просьбой проверить законопроект о признании двойного гражданства на соответствие Конституции. Об этом сообщила в понедельник представитель парламента в КС Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.

"В Конституционный суд поступило конституционное представление группы народных депутатов (99) по поводу официального толкования статьи 4-ой Конституции Украины (в контексте возможности признания на Украине на законодательном уровне двойного гражданства)", - отметила она.

Это представление было распределено судье-докладчику для решения коллегией судей КС вопроса об открытии производства. Совгиря напомнила, что в соответствии с законом о КС этот вопрос должен быть решен в течение одного месяца.

Ранее обращение в Конституционный суд анонсировал депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Он указал, что с такой же инициативой выступает депутатское объединение "Разумная политика" экс-спикера Дмитрия Разумкова. По словам бывшего председателя парламента, инициатива "множественного гражданства" противоречит Конституции.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и одноименной фракции в Раде Юрий Бойко также высказал мнение, что законопроект содержит нормы, которые могут нанести вред стране, поэтому сейчас его нужно отложить.

Законопроект о множественном гражданстве

Президент Украины Владимир Зеленский 2 декабря внес в Раду несколько законопроектов, касающихся правил получения и лишения гражданства. Один из них устанавливает основания, при наличии которых лицо не может получить гражданство Украины по принципу территориального происхождения. Другим предлагается предоставлять второе гражданство представителям украинской диаспоры, которые проживают в США, Канаде и ЕС. В сентябре Зеленский в ходе визита в США пообещал представителям украинской общины реализовать идею о втором гражданстве. При этом президент уточнял, что его нельзя предоставить всем этническим украинцам, так как некоторые из них живут в "недружественных" странах.

Законопроект предлагает также лишать украинского гражданства за использование на территории Украины совершеннолетним гражданином страны, который имеет также гражданство (подданство) другого государства, иностранных документов, вследствие чего создается угроза национальной безопасности и национальным интересам Украины. Кроме того, предполагается лишать гражданства за установление факта прохождения военной службы по контракту (в добровольном порядке) в государстве, признанном Радой "государством-агрессором".