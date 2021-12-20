В Тиране проходит массовый протест против инициативы "Открытые Балканы"

ЗАГРЕБ, 20 декабря. /ТАСС/. Массовая протестная акция против реализации региональной инициативы "Открытые Балканы" проходит в понедельник в столице Албании. Об этом сообщил северомакедонский портал "Точка".

По его данным, демонстранты, собравшиеся на акцию перед штаб-квартирой оппозиционной Демократической партии (ДП) по распространенному в социальных сетях призыву бывшего лидера объединения Сали Бериши, направились к зданию правительства страны.

Протестная акция направлена против дальнейшей реализации экономического проекта "Открытые Балканы" и проходит на фоне проведения в Тиране очередной встречи формата с участием премьер-министров Албании и Северной Македонии Эди Рамы и Зорана Заева, а также президента Сербии Александара Вучича.

В октябре 2019 года лидеры Сербии, Албании и Северной Македонии приняли Декларацию об общем экономическом пространстве "Открытые Балканы", которая подразумевает свободное движение товаров, капитала, услуг и людей в регионе. Ранее в 2017 году президент Сербии Александар Вучич предлагал создать на Балканах таможенный союз, который объединил бы рынок стран с населением 18 млн человек (Сербию, Боснию и Герцеговину, Черногорию, Македонию, Албанию). Проект предполагал отказ его членов от взимания внутренних пошлин и сборов, а также от ограничений на перемещение товаров и применение общего таможенного тарифа во всех странах организации. Балканский таможенный союз, согласно предложению Вучича, охватил бы рынок стран, ВВП которых в 2016 году составил $243,5 млрд.