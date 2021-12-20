Отряды повстанцев Тыграя покинули территорию штатов Амхара и Афар на севере Эфиопии

ПРЕТОРИЯ, 20 декабря. /ТАСС/. Отряды повстанцев штата Тыграй полностью выведены с территории штатов Амхара и Афар на севере Эфиопии, куда они вошли в июле. Об этом сообщил в понедельник член исполнительного комитета Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) и его официальный представитель Гетачев Реда.

"Мы только что завершили вывод наших войск из регионов Амхара и Афар, - написал он в Twitter. - Поступая таким образом, мы считаем, что лишили международное сообщество любых аргументов по поводу своей медлительности, когда речь заходит об оказании давления на правительство Эфиопии и его региональных партнеров".

Ранее в понедельник в сеть был выложен текст письма, которое лидер НФОТ Дебрецион Геберемайкл направил 19 декабря на имя генсека ООН Антониу Гутерриша. В нем он объявил, что отдал приказ всем подразделениям сил Тыграя, находящимся за пределами границ штата, немедленно вернуться на его территорию.

Одновременно Геберемайкл предлагает немедленное прекращение боевых действий на севере Эфиопии. Вслед за этим должны начаться переговоры. В письме также содержится требование к Совету Безопасности ООН ввести над Тыграем бесполетную зону, в том числе для беспилотников, а также наложить международное эмбарго на поставки оружия Эфиопии и Эритрее.

25 ноября федеральные подразделения ВС Эфиопии начали на севере страны крупное наступление на позиции сил Тыграя, которые пытались перерезать в Амхаре и Афаре важнейшие транспортные магистрали и выйти к столице страны Аддис-Абебе. В ходе него правительственные части вернули контроль над более чем 40 городами в штатах Амхара и Афар, вынудив отряды повстанцев отступить на север, к административной границе Тыграя. Повстанцы 12 декабря попытались контратаковать, но безуспешно. В свою очередь правительственные силы после нескольких дней затишья, в течение которых произошла передислокация, возобновили в середине минувшей недели наступление на север, вплотную приблизившись к границе Тыграя.