В ООН призвали к скорейшей ратификации ДВЗЯИ оставшимися странами

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. ООН призывает ускорить работу по вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и настаивает на необходимости ратификации соглашения оставшимися странами. Об этом заявила в понедельник на онлайн-лекции в ПИР-Центре заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

"Мы говорим о необходимости скорейшего вступления ДВЗЯИ в силу почти в каждой речи по разоружению. И я продолжаю призывать страны, которые еще не ратифицировали договор, сделать это как можно скорее, поскольку это необходимо для его вступления в силу", - сказала она.

По словам Накамицу, организация желает увидеть стремление всех стран к запрету ядерных испытаний, в контексте чего необходим целый комплекс мер. "Установление сроков могло бы помочь в этом направлении, но нам необходимо принять не одну меру для ускорения ратификации соглашения, а целый комплекс для того, чтобы побудить страны сделать это", - продолжила замгенсека ООН.

Накамицу отметила, что в ООН наблюдают тревожную тенденцию в области ядерного разоружения: вместо сокращения ядерных арсеналов, которое активно шло после окончания холодной войны, в настоящее время происходит их наращивание. Также она выразила обеспокоенность тем, что ядерные страны "инвестируют огромные средства" в усовершенствование своего оружия.

Замгенсекретаря ООН выразила надежду, что большая "пятерка" ядерных держав (Россия, Китай, Великобритания, США и Франция) сможет активизировать процесс разоружения, придя к конкретным результатам на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

ДВЗЯИ был принят Генеральной Ассамблеей ООН 10 сентября 1996 г., 24 сентября того же года документ был открыт к подписанию, однако он до сих пор не вступил в силу, так как он должен быть ратифицирован 44 государствами, перечисленными в приложении к ДВЗЯИ. В настоящее время его подписали, но не ратифицировали США, Китай, Египет, Израиль и Иран; не подписали три "молодые" ядерные державы - Индия, КНДР и Пакистан.