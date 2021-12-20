Погранслужбе Украины разрешили сбивать воздушные суда-нарушители без предупреждения

КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Верховная рада, внеся изменения в закон о пограничной службе Украины, предоставила ведомству право сбивать воздушные суда - нарушители государственной границы, дроны и другие летательные аппараты без предупреждения. Об этом заявил начальник управления организации пограничной службы Сергей Вороной.

"Военнослужащие Госпогранслужбы вправе применять огнестрельное оружие с целью повреждения или уничтожения воздушных судов, совершающих полеты в пределах пограничной полосы, над или рядом с нашими катерами, кораблями, судами обеспечения, охраняемыми объектами", - цитирует его пресс-служба ведомства. По его словам, это право также распространяется на полеты над пунктами пропуска и КПП, местами дислокации пограничных нарядов, если такие полеты совершаются с нарушением правил. "Хочу отметить, что в данном случае оружие применяется без предупреждения", - подчеркнул Вороной.

Он добавил, что в последние годы отмечается увеличение числа использования беспилотных летательных аппаратов для осуществления противоправной деятельности, в том числе для контрабанды товаров. Поэтому ведомство получило право выявлять беспилотники, перехватывать управление ими, а также при необходимости уничтожать.

В ведомстве сообщили, что в ближайшее время Госпогранслужба начнет закупать специальные средства, которые будут направлены на противодействие дронам.

Закон о погранслужбе

15 декабря на Украине вступил в силу закон Украины о применении оружия пограничниками, а также других мер воздействия и специальных средств в соответствии с уставами вооруженных сил. В частности, пограничникам разрешается применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие в порядке и случаях, предусмотренных законом "О Национальной полиции" и уставом Вооруженных сил Украины, в случае нападения на сотрудника ведомства, защиты граждан от нападения, в операциях по освобождению заложников, в случае задержания человека, совершившего тяжкое преступление и пытающегося скрыться.

Кроме того, силовики могут применять оружие для остановки транспортных средств, если водитель создает угрозу жизни и здоровью людей. В ряде ситуаций сотрудникам погранслужбы разрешено применять гранаты, боеприпасы и малогабаритные взрывные устройства для проникновения в помещение, устранения препятствий, освобождения заложников. Кроме того, пограничникам разрешено использовать ряд спецсредств - наручники, шлемы, резиновые и пластиковые дубинки, средства, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия.

В законе, кроме прочего, определены случаи, когда пограничники могут применять огнестрельное оружие, вооружение и боевую технику в направлении территории сопредельного государства.