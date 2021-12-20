В Приднестровье считают беспочвенными обвинения властей Молдавии в адрес посла РФ

КИШИНЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Приднестровья считают беспочвенными обвинения Молдавии в адрес посла России в Кишиневе Олега Васнецова, посетившего инаугурацию главы непризнанной республики.

"Россия - это абсолютно легитимный посредник и гарант в переговорном процессе. Попытки винить посла РФ в Молдове Олега Васнецова в контактах с Приднестровьем беспочвенны", - заявил в понедельник исполняющий обязанности главы МИД Приднестровья Виталий Игнатьев.

Ранее Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии назвало "недружественной акцией" приезд Васнецова на инаугурацию лидера Тирасполя. При этом председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун предложил объявить Васнецова персоной нон грата, однако в пресс-службе президента ТАСС заявили, что это личное мнение чиновника, а не официальная позиция ведомства. Эти действия раскритиковал бывший президент Молдавии Игорь Додон, который призвал власти республики отказаться от деструктивной позиции в отношении Приднестровья и возобновить диалог с его руководством.

В этом году правительство Молдавии призвало зарубежные страны отказаться от направления наблюдателей на прошедшие 12 декабря выборы в непризнанном Приднестровье, а также воздерживаться от заявлений и контактов с Тирасполем, освещения выборов в медиапространстве. Власти пояснили, что такие действия будут рассматриваться как вызов суверенитету и территориальной целостности Молдавии.

После этого во въезде в республику отказали российскому политологу Наталии Нарочницкой, члену Общественной палаты России Владимиру Журавлеву, члену Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александру Броду, первому заместителю директора Института стран СНГ Владимиру Егорову, ряду других общественных деятелей России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобные шаги не останутся без реакции со стороны российских властей. Она выразила надежду, что Молдавия откажется от недружественных шагов по отношению к российским общественным деятелям.