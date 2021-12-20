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Пентагон сообщил, что его специалисты ездили на Украину для оценки потребностей ее ПВО

Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби сообщил, специалисты обсудить вопросы противовоздушной обороны с украинскими военными

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Небольшая группа специалистов Пентагона недавно ездила на Украину, чтобы обсудить с украинскими военными вопросы потребностей ее сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

"Небольшая группа по оценке [ситуации на местах] ездила на Украину, чтобы обсудить с ними вопросы противовоздушной обороны", - сказал он.

По его словам, эта группа специалистов лишь недавно вернулась в США, так что пока ему нечего сказать о результатах поездки, а также о том, как отразится этот визит на дальнейшей военной помощи Украине.

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