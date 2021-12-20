США готовят дальнейшие шаги по Ирану на случай провала переговоров по ядерной сделке

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовят дальнейшие шаги в отношении Ирана на случай провала переговоров в Вене по его ядерной программе, в том числе консультируются по этому вопросу со своими партнерами. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Из-за того, как иранцы подошли к последнему раунду переговоров и участвовали в нем, президент [США Джо Байден] дал поручение команде, занимающейся вопросами национальной безопасности, быть готовой на случай, если дипломатия провалится, и рассмотреть другие варианты действий. И эта работа идет, в том числе в консультации с целым рядом партнеров по всему миру", - сказала она.