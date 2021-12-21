Псаки: у США нечего объявить о возможности введения санкций против Рината Ахметова

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Администрация США рассматривает различные варианты, касающиеся введения рестрикций в связи с ситуацией вокруг Украины, но о возможности принятия таких мер в отношении предпринимателя Рината Ахметова пока объявить нечего. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов.

"Мне нечего объявить относительно рассмотрения возможности введения санкций, - сказала она, отвечая на вопрос о том, могут ли США ввести рестрикции против Ахметова. - Мы, конечно, рассматриваем ряд санкций в свете того, что наблюдаем наращивание российских сил и воинственную риторику. Но мне нечего объявить, помимо этого".

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что в стране готовится государственный переворот и что в него пытаются втянуть Ахметова, который считается самым богатым человеком на Украине по версии журнала Forbes.