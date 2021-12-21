Псаки заявила, что рекомендация Госдепа по Украине связана с COVID-19

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам воздержаться от поездок на Украину из-за продолжающейся пандемии ковида, появившиеся сейчас в этих рекомендациях данные о предполагаемом присутствии возле украинской границы ВС России стали лишь уточнением. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Рекомендации касательно путешествий на Украину остаются на четвертом уровне - не путешествуйте из-за COVID-19, - отметила пресс-секретарь. - Госдепартамент обновил их [рекомендации], включив в них информацию о наращивании Россией ВС на границе с Украиной, просто чтобы предоставить дополнительную информацию, но они были на четвертом уровне".

Псаки пояснила, что американское внешнеполитическое ведомство предоставляет дополнительную информацию с помощью своих рекомендаций для американских граждан. "И именно это они и сделали в данном случае. И мы исторически наблюдаем большое число американцев и других граждан, конечно, путешествующих на Украину в это время года в сезон праздников. Так что это была попытка предоставить информацию напрямую", - указала она.

Ранее в понедельник Госдеп рекомендовал американцам не путешествовать на Украину из-за пандемии, а также из-за якобы "возросших угроз со стороны России".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.