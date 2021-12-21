Япония поднимала истребители из-за учений китайского авианосца в Тихом океане

ТОКИО, 21 декабря. /ТАСС/. Авианосец Народно-освободительной армии Китая (НОАК) "Ляонин" провел учения в Тихом океане в 300 км от отдаленного японского острова Китадайто (префектура Окинава). Об этом во вторник сообщил Объединенный комитет начальников штабов японских Сил самообороны.

По его данным, "Ляонин" в сопровождении еще пяти кораблей был замечен в указанном районе 19 декабря. В тот же день утром там прошли учения с участием палубной авиации: истребителей J-15 и многоцелевых вертолетов Z-9. В частности, японское ведомство опубликовало фотографии взлета J-15 с палубы авианосца.

До этого корабли прошли между японскими островами Окинава и Мияко по направлению из Восточно-Китайского моря в Тихий океан.

Япония в ответ на эти действия направила туда вертолетоносец "Идзумо" для сбора разведанных, а также подняла по тревоге истребители Сил самообороны для сопровождения китайских самолетов.