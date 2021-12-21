СМИ: американского морпеха арестовали на Окинаве за вождение в нетрезвом виде

ТОКИО, 21 декабря. /ТАСС/. Морской пехотинец с базы ВМС США Кэмп-Хансен в самой южной японской префектуре Окинава арестован за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщил во вторник телеканал NHK.

Американец был задержан поздно вечером 20 декабря на одной из магистралей в районе поселка Тятан. Уровень алкоголя в его крови в четыре раза превышал норму.

Ситуацию также усугубляет тот факт, что на базе Кэмп-Хансен зафиксирован масштабный очаг коронавируса. К настоящему времени там инфицированы уже 186 человек, четверо из них - штаммом "омикрон". Для сравнения по всей Японии в понедельник был выявлен 151 новый случай заражения COVID-19.

В связи с этим губернатор Окинавы Дэнни Тамаки созвонился с командованием американского контингента в префектуре, потребовав от них запретить военным и гражданским служащим покидать территорию базы. Таким образом, арестованный морпех нарушил это требование.

Ранее сообщалось, что коронавирус на военный объект занесли солдаты, недавно прибывшие на базу из-за рубежа в рамках ротации состава.