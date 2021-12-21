Сиомару Кастро официально объявили победителем президентских выборов в Гондурасе

МЕХИКО, 21 декабря. /ТАСС/. Кандидат от Партии свободы и перестройки Гондураса Сиомара Кастро официально объявлена победителем президентских выборов, которые состоялись в стране 28 ноября. Соответствующее заявление сделал в понедельник на своей странице в Twitter Национальный избирательный совет (НИС) центральноамериканской республики.

"Ирис Сиомара Кастро Сармьенто, представляющая Партию свободы и перестройки, официально объявляется конституционным президентом Республики Гондурас на четырехлетний срок, который начнется 27 января 2022 года и закончится 27 января 2026 года", говорится в сообщении НИС.

По официальным данным, после подсчета всех голосов избирателей Кастро поддержали 1 716 793 участников голосования, что составляет 51,12% электората. Ее ближайший соперник, кандидат от правящей Национальной партии Гондураса Насри Асфур получил поддержку 1 240 159 избирателей (36,93%).

После объявления НИС окончательных результатов выборов нынешний президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес подтвердил свое "обязательство" предоставить необходимую поддержку избранному главе государства в период передачи власти.

Кастро является супругой экс-президента Гондураса Мануэля Селайи, смещенного в 2009 году в результате государственного переворота. В 2013 году она впервые баллотировалась в президенты, а в 2017 году - в вице-президенты страны. Тогда на выборах в обоих случаях победил нынешний глава государства Орландо Эрнандес, Кастро станет первой женщиной-президентом центральноамериканской республики.