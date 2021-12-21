СК Белоруссии возбудил дело по факту нападения на сотрудников посольства в Лондоне

МИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту нападения в Лондоне на белорусских дипломатов. Об этом сообщило во вторник следственное ведомство страны.

"Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 366 (насилие в отношение должностного лица, выполняющего служебные обязанности) Уголовного кодекса Беларуси", - отмечается в сообщении СК республики.

В комитете проинформировали, что во взаимодействии с МВД и оперативными службами осуществляется получение актуальной информации по делу. "Видеозапись инцидента приобщена к материалам уголовного дела", - сообщили в СК.

По данным следствия, вечером 19 декабря текущего года в Лондоне возле здания посольства Белоруссии в Великобритании и Северной Ирландии было совершено нападение на троих сотрудников дипмиссии. В СК заявили, что нападавшие вели себя "агрессивно и нагло, высказывали угрозы, а также применили насилие в отношении дипломата, которому сломали нос и причинили другие травмы". "По полученной следствием информации, мотивом этих действий стала месть за выполнение дипломатами своих служебных обязанностей", - отметили в Следственном комитете Белоруссии.

Временный поверенный в делах Великобритании был 20 декабря был вызван в МИД Белоруссии, ему был "заявлен решительный протест с требованием о проведении тщательного расследования инцидента, привлечении к ответственности виновных лиц, а также информировании белорусской стороны о ходе проведения процессуальных действий и их результатах".

Как сообщили ТАСС в Скотленд-Ярде, полиция британской столицы проводит расследование инцидента, произошедшего в воскресенье вечером у посольства Белоруссии в Лондоне.