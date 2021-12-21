Политическая и гуманитарная подгруппы контактной группы по Донбассу приступили к работе

ЛУГАНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Рабочие группы по политическим и гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе приступили к работе в режиме видеоконференции. Об этом во вторник сообщили в делегации Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах.

"По плану началось заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам", - говорится в сообщении в Telegram-канале делегации. Также, сообщили в делегации ЛНР, с двусторонних консультаций с координатором от ОБСЕ началась работа подгруппы по политическим вопросам.

На вторник запланированы встречи и рабочих групп по безопасности и экономическим вопросам. Последнее в нынешнем году заседание контактной группы в режиме видеоконференции пройдет в среду.

Как сообщили в понедельник в МИД ЛНР, основными пунктами повестки переговоров остаются вопросы разработки плана действий (дорожной карты) по урегулированию конфликта в Донбассе в соответствии с минскими соглашениями, предусматривающими комплексное решение вопросов безопасности, политического урегулирования, восстановления социально-экономических связей через линию разграничения и гуманитарных вопросов. Как и ранее, возможность реализации всех вышеперечисленных вопросов зависит исключительно от наличия у Киева желания и политической воли к мирному урегулированию конфликта, отметили в ведомстве.