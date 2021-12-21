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Миграционный кризис в Европе

МВД Литвы сообщило о задержании граждан страны за переправку мигрантов

Глава ведомства Агне Билотайте отметила, что "это определенный признак того, что наш преступный мир включается в эти схемы"

ВИЛЬНЮС, 21 декабря. /ТАСС/. МВД Литвы впервые задержало граждан страны, которые участвовали в переправке нелегальных мигрантов из Белоруссии. Об этом сообщила глава ведомства Агне Билотайте.

"Впервые задержаны граждане Литвы, которые участвовали в переправке нелегальных мигрантов, - приводит во вторник ее слова местный портал "Курьер". - Эти лица связаны с миром организованной преступности".

"Это определенный признак того, что наш преступный мир включается в эти схемы", - добавила она.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. С августа пограничники и силовые структуры Литвы начали вытеснять пытающихся перейти границу нелегалов обратно в Белоруссию. В результате таких действий в Литву не были пропущены около 7,9 тыс. человек. Литовские власти утверждают, что оружие, спецсредства и меры физического воздействия при вытеснении не применяются.

Теги
ЛитваПроблема нелегальной миграции в Европе
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