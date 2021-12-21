Reuters: премьер Венгрии планирует встретиться с Путиным в начале 2022 года

ТАСС, 21 декабря. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует в начале 2022 года встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил во вторник на пресс-конференции, передает агентство Reuters.

По его информации, Орбан заявил, что встреча может состояться в России.

В августе глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet заявил, что очные контакты Владимира Путина и Виктора Орбана возобновятся по мере стабилизации ситуации с пандемией. Последний раз Путин и Орбан встречались в Будапеште в 2019 году.