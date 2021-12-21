{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Reuters: премьер Венгрии планирует встретиться с Путиным в начале 2022 года

По словам Виктора Орбана, встреча может состояться в России

ТАСС, 21 декабря. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует в начале 2022 года встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил во вторник на пресс-конференции, передает агентство Reuters.

По его информации, Орбан заявил, что встреча может состояться в России.

В августе глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet заявил, что очные контакты Владимира Путина и Виктора Орбана возобновятся по мере стабилизации ситуации с пандемией. Последний раз Путин и Орбан встречались в Будапеште в 2019 году.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВенгрияОрбан, Виктор
Глава МИД ФРГ высказалась за возобновление работы Совета Россия-НАТО
Анналена Бербок напомнила, что выступает за контакт по линии "нормандского формата", в который входят Россия, Германия, Франция и Украина
Читать полностью