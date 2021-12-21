В Белоруссии введут уголовную ответственность за участие в запрещенных организациях

МИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) Белоруссии приняла в двух чтениях изменения в Уголовный кодекс (УК) и Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие уголовную ответственность за участие в запрещенных организациях. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского парламента во вторник.

Поправки УК предполагают введение уголовной ответственности "за организацию деятельности либо участие в деятельности политической партии, иного общественного объединения, религиозной организации или фонда, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение уполномоченного государственного органа о ликвидации или приостановлении деятельности". Например, если в отношении организации было вынесено решение о признании ее экстремистской.

Также уголовная ответственность распространяется на граждан за организацию деятельности либо участие в работе вышеназванных структур, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию.