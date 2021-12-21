Глава МИД ФРГ высказалась за возобновление работы Совета Россия-НАТО

БЕРЛИН, 21 декабря. /ТАСС/. Страны НАТО должны использовать все дипломатические возможности для деэскалации на российско-украинской границе. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью немецкой еженедельной газете Die Zeit, которое распространено во вторник.

"Ввиду угрозы военной эскалации нам нужно использовать все возможности в рамках НАТО, к примеру, Совет Россия-НАТО, работа которого уже несколько лет заморожена", - сказала она. Также Бербок напомнила, что выступает за контакт по линии "нормандского формата", в который входят Россия, Германия, Франция и Украина.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Президент РФ Владимир Путин ранее призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России "надежных и долгосрочных гарантий безопасности". Москва будет настаивать в диалоге с Вашингтоном и его союзниками "на выработке конкретных договоренностей", исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от ее территории, подчеркнул он. Путин уточнил, что России "нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства".

7 декабря Путин и президент США Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Президенты договорились, что поручат своим представителям начать "предметные консультации по чувствительным вопросам".