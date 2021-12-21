США ожидают начала переговоров с РФ по безопасности в январе

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Власти США полагают, что консультации с Россией по вопросам безопасности начнутся в январе, в том числе в двустороннем формате, а также по линии Совета Россия - НАТО и ОБСЕ. Об этом помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила журналистам во вторник на специальном брифинге, посвященном ее поездке в Москву, Киев и Брюссель на прошлой неделе.

По ее словам, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в понедельник в телефонном разговоре с помощником президента РФ Юрием Ушаковым заявил, что американская сторона "готова продвигаться вперед по ряду каналов <...>: в рамках двустороннего взаимодействия, по линии Совета Россия - НАТО и ОБСЕ".

"Что касается двустороннего взаимодействия, мы решим по поводу даты вместе с Россией, мы считаем, что это будет в январе", - добавила Донфрид. "Что касается НАТО, сегодня будет встреча Североатлантического совета. <...> мы исходим из того, что, конечно, будем участвовать. Обсуждаться будет конкретно вопрос о приглашении <...> РФ на встречу Совета Россия - НАТО", - пояснила она. Помощник госсекретаря также сообщила: "Относительно ОБСЕ, мы также будем решать, какая модальность лучше всего подойдет для такого диалога в ОБСЕ".

"Я не могу назвать конкретных дат, но мне кажется, что мы увидим движение по этим каналам в январе", - сказала Донфрид. На вопрос ТАСС о том, есть ли между США и РФ уже предварительные договоренности относительно участников двусторонних консультаций, помощник госсекретаря ответила, что "не может в данный момент представить дополнительные подробности".

Публичные споры

По словам Донфрид, Соединенные Штаты призывают как Россию, так и своих союзников и партнеров в ЕС не вести сейчас в публичном пространстве дискуссий по безопасности в Евроатлантике, считая, что такие споры способны лишь подорвать прогресс на переговорах по данным вопросам.

"Скажу, что мы не видим никакого преимущества в том, чтобы вести эти переговоры публично. И это касается как наших переговоров с союзниками и партнерами, так и переговоров, которые у нас коллективно будут идти с Россией", - отметила американский дипломат. "Кроме того, - подчеркнула она, - считаю, что будет подлинная связь между тем, насколько публичными будут эти переговоры и прогрессом, которого мы сможем добиться по дипломатическим каналам".

При этом Донфрид вслед за другими должностными лицами США подтвердила, что, на взгляд Вашингтона, часть уже выдвинутых Москвой предложений является неприемлемой. Она не уточнила, о каких именно инициативах идет речь. "Как мы сказали, мы готовы обсуждать предложения, которые Россия положила на стол [переговоров]. Есть то, по чему мы готовы работать, что, как мы считаем, заслуживает обсуждения в трех упомянутых мною форматах. Есть в этих документах и другие вещи, которые, как знают россияне, будут неприемлемыми", - заявила Донфрид. В качестве таких форматов будущих переговоров она назвала двусторонние отношения России и США, Совет Россия - НАТО и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. "Однако мы ясно сигнализировали о том, что готовы вести с Россией дипломатические обсуждения предложений, которые она положила на стол [переговоров]", - заверила сотрудник внешнеполитического ведомства США.

Ее также попросили уточнить, считает ли американская администрация, что Россия намеренно выдвинула в том числе такие предложения, которые будут с порога отвергнуты НАТО и США. "Не могу строить предположения о том, в чем заключались намерения России при представлении данных предложений", - ответила Донфрид.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов организации Североатлантического договора. Они были переданы Донфрид 15 декабря на встрече в российском МИД.