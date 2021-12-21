В НАТО рассматривается вопрос о возможном наращивании войск США в Европе

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Вопрос о целесообразности наращивания военного присутствия США в Восточной Европе рассматривается в НАТО. Это подтвердила во вторник на брифинге для журналистов помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

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"Это будет разговор, который мы проведем в контексте НАТО - насчет того, соответствуют ли наши нынешние силы вызовам, с которыми мы сталкиваемся. Это будет происходить как в контексте НАТО, так и в плане рассмотрения верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе [американским генералом Тодом Уолтерсом]", - заявила сотрудник внешнеполитического ведомства США.

"Однако у меня нет сегодня объявлений об изменениях в расстановке сил [на восточном фланге НАТО]", - добавила Донфрид, комментируя напряженность вокруг Украины и острые противоречия между США и Россией.