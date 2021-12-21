Глава МИД Люксембурга: РФ и США не должны без ЕС вести переговоры о безопасности в Европе

МАДРИД, 21 декабря. /ТАСС/. Евросоюз не должен позволять, чтобы Россия и США без участия ЕС вели переговоры о политике безопасности в Европе. Об этом заявил во вторник глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн на пресс-конференции в Мадриде со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом.

"Мы попытались ясно предупредить Россию, чтобы сказать, что военное вмешательство на Украине стало бы неприемлемым и имело бы очень серьезные экономические последствия для РФ", - заверил министр. При этом он считает, что следует "поддерживать диалог с Россией".

"Вы видели, что президент [США Джо] Байден и президент [России Владимир] Путин провели встречу, - напомнил Ассельборн. - Когда говорят о Европе, Европа также должна присутствовать на этих встречах". "Мы не можем позволить, чтобы Россия и США самостоятельно вели переговоры о том, что касается политики безопасности в Европе", - добавил глава МИД Люксембурга.

"Мы, как европейские граждане, должны найти соответствующий способ, который позволит нам достичь решения", - подчеркнул министр, добавив, что военное вмешательство имело бы "огромные последствия для континента", который "разделяют европейцы и русские".