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Глава МИД Люксембурга: РФ и США не должны без ЕС вести переговоры о безопасности в Европе

При этом Жан Ассельборн считает, что следует "поддерживать диалог с Россией"

МАДРИД, 21 декабря. /ТАСС/. Евросоюз не должен позволять, чтобы Россия и США без участия ЕС вели переговоры о политике безопасности в Европе. Об этом заявил во вторник глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн на пресс-конференции в Мадриде со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом.

"Мы попытались ясно предупредить Россию, чтобы сказать, что военное вмешательство на Украине стало бы неприемлемым и имело бы очень серьезные экономические последствия для РФ", - заверил министр. При этом он считает, что следует "поддерживать диалог с Россией".

"Вы видели, что президент [США Джо] Байден и президент [России Владимир] Путин провели встречу, - напомнил Ассельборн. - Когда говорят о Европе, Европа также должна присутствовать на этих встречах". "Мы не можем позволить, чтобы Россия и США самостоятельно вели переговоры о том, что касается политики безопасности в Европе", - добавил глава МИД Люксембурга.

"Мы, как европейские граждане, должны найти соответствующий способ, который позволит нам достичь решения", - подчеркнул министр, добавив, что военное вмешательство имело бы "огромные последствия для континента", который "разделяют европейцы и русские".

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