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Кризис на Украине
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Министр обороны Литвы сообщил, что страны Балтии готовы оказать Украине военную помощь

По словам Арвидаса Анушаускаса, главы оборонных ведомств стран Балтии утверждали, "что последние действия России, особенно концентрация вооруженных сил вблизи украинской границы - это грозная попытка нацелиться на суверенитет добивающейся членства в НАТО Украины"

ВИЛЬНЮС, 21 декабря. /ТАСС/. Страны Балтии готовы оказать Украине различную помощь, включая военную. Об этом заявил во вторник министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас по итогам встречи в Каунасе с главами оборонных ведомств Латвии Артисом Пабриксом и Эстонии Калле Лаанетом.

"Помощь [Украине будет оказана] самая разная - и военная, и невоенная, - приводит его слова портал Delfi. - Но что помощь будет предоставлена, факт".

Как добавил Анушаускас, в ходе встречи главы оборонных ведомств стран Балтии утверждали, "что последние действия России, особенно концентрация вооруженных сил вблизи украинской границы - это грозная попытка нацелиться на суверенитет добивающейся членства в НАТО Украины". Министр обороны Эстонии Калле Лаанет назвал поддержку Украины в такой ситуации приоритетом. По его словам, оборонное ведомство Эстонии ищет возможности предоставить дополнительную помощь Киеву.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и минским соглашениям.

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УкраинаЛитваКризис на Украине
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