Министр обороны Литвы сообщил, что страны Балтии готовы оказать Украине военную помощь

ВИЛЬНЮС, 21 декабря. /ТАСС/. Страны Балтии готовы оказать Украине различную помощь, включая военную. Об этом заявил во вторник министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас по итогам встречи в Каунасе с главами оборонных ведомств Латвии Артисом Пабриксом и Эстонии Калле Лаанетом.

"Помощь [Украине будет оказана] самая разная - и военная, и невоенная, - приводит его слова портал Delfi. - Но что помощь будет предоставлена, факт".

Как добавил Анушаускас, в ходе встречи главы оборонных ведомств стран Балтии утверждали, "что последние действия России, особенно концентрация вооруженных сил вблизи украинской границы - это грозная попытка нацелиться на суверенитет добивающейся членства в НАТО Украины". Министр обороны Эстонии Калле Лаанет назвал поддержку Украины в такой ситуации приоритетом. По его словам, оборонное ведомство Эстонии ищет возможности предоставить дополнительную помощь Киеву.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и минским соглашениям.