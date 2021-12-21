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КСУ признал законным запрет фильмов с актерами из списка лиц, угрожающих нацбезопасности

КИЕВ, 21 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд Украины (КСУ) признал конституционным запрет к показу в стране фильмов, в которых снимались люди, включенные в перечень лиц, создающих угрозу для национальной безопасности страны. Такое решение было принято в понедельник по представлению 47 депутатов Верховной рады о соответствии Конституции Украины отдельных положений закона "О телевидении и радиовещании" и "О кинематографии".

"Не допускается использование телерадиоорганизаций, в частности для трансляции аудиовизуальных произведений (фильмов, телепередач, кроме информационных и информационно-аналитических телепередач), одним из участников которых является лицо, внесенное в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, обнародованный на веб-сайте центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики в сферах культуры и искусств", - сказано в решении КСУ.

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