Зеленский: предъявление Порошенко обвинений не повлияет на ситуацию на Украине

КИЕВ, 21 декабря. /ТАСС/. Предъявление обвинений в государственной измене бывшему президенту Украины Петру Порошенко не повлияет на ситуацию внутри страны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в комментарии журналистам в Ивано-Франковской области, речь которого транслировал телеканал "Украина-24".

"Я об этом не думаю, во-первых, что там было выписано, это выписывают правоохранительные органы. Я не думаю, что это будет влиять на ситуацию внутри нашего государства. На ситуацию внутри государства, как правило, влияют финансовые группы", - сказал он.