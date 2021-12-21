В правительстве Литвы считают транзит удобрений "Беларуськалия" угрозой нацбезопасности

ВИЛЬНЮС, 21 декабря. /ТАСС/. Комиссия правительства Литвы по проверке сделок стратегических предприятий назвала во вторник договор государственной компании "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы") с белорусским производителем удобрений "Беларуськалий" представляющим угрозу для нацбезопасности страны.

"Комиссия приняла решение, что заключенный в 2018 году между "Беларуськалием" и "Летувос гележинкеляй" договор об организации перевозки грузов по железной дороге, а также изменение, внесенное в договор в октябре 2021 года, не соответствуют интересам национальной безопасности", - говорится в сообщении, которое приводит агентство BNS.

Министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис 8 декабря обратился в комиссию с просьбой оценить договор "Летувос гележинкеляй" и "Беларуськалия" на предмет его соответствия интересам национальной безопасности. Как было указано в сообщении, если правительство Литвы признает, что договор представляет угрозу для безопасности страны, это может стать основанием для прекращения транзита с минимальными убытками.

9 августа США ввели санкции против десятков белорусских компаний, включая ОАО "Беларуськалий", которые вступили в силу 8 декабря. Однако литовская госкомпания "Летувос гележинкеляй" сообщила 8 декабря, что грузы "Беларуськалия" будут проходить через Литву до января будущего года. Это означает, что, как и прежде, через территорию Литвы будут проходить по 6-9 составов в сутки. По договору с "Летувос гележинкеляй" белорусская сторона уже заранее рассчиталась за провоз этих грузов.