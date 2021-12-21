Глава Минобороны Болгарии заявил, что не считает нужным размещение дополнительных сил НАТО

СОФИЯ, 21 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Болгарии Стефан Янев не видит необходимости в размещении дополнительного воинского контингента НАТО в республике. Об этом он написал во вторник в Facebook.

"В настоящее время НАТО комментирует различные варианты ответа [на увеличение российского военного потенциала], в том числе расположение дополнительных войск в Болгарии и Румынии <...>. На данном этапе на уровне военно-технического обсуждения окончательного решения не принято", - отметил Янев, высказав мнение, что эта дискуссия может привести к нежелательному усилению напряженности в регионе.

"Более того, на данном этапе нет оснований рассматривать наблюдаемые процессы как реальную угрозу альянсу и его зоне безопасности. В связи с чем считаю, что нет необходимых обстоятельств, которые могут объяснить расположение дополнительных войск на нашей территории", - заключил он.

Ранее премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу на встрече в Брюсселе о готовности страны увеличить расходы на оборону, в том числе через инвестиции в инфраструктуру двойного назначения. Он сообщил, что Болгария продолжит модернизацию вооруженных сил и их адаптацию к стандартам НАТО и хочет до 2024 года увеличить расходы на оборону до 2% ВВП.

В ходе встречи было подчеркнуто, что единство и солидарность НАТО исключительно важны, а Болгария, будучи частью альянса, продолжит укреплять свою безопасность как нераздельную часть коллективной обороны.

По информации зарубежных СМИ в ответ на действия России, которая, якобы, стянула войска к границе с Украиной, обсуждается укрепление сил на восточном фланге НАТО, в частности, расширение присутствия НАТО в Болгарии и Румынии.