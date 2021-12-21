В США заявили, что на восстановление ядерной сделки с Ираном осталось несколько недель

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. США полагают, что продолжение Ираном ядерной программы нынешними темпами ведет к тому, что через несколько недель восстановить ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, СВПД) будет уже невозможно. Об этом заявил во вторник специальный представитель США по Ирану Роберт Мэлли в интервью телеканалу CNN.

"Если они продолжат нынешними темпами, то у нас есть несколько недель и не больше, после чего, я думаю, нам придется сделать вывод, что возрождать уже нечего", - сказал он.

"В какой-то момент в не столь отдаленном будущем нам придется заключить, что СВПД больше нет и надо договариваться о совершенно новой сделке, - продолжил Мэлли. - И, конечно, мы пройдем через период эскалации кризиса".

Американский дипломат предположил, что за счет продвижения ядерной программы Тегеран пытается добиться от Вашингтона дополнительных уступок на переговорах по восстановлению соглашения. "Это не сработает", - подчеркнул он.

Седьмой раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки завершился 17 декабря в Вене. Европейские переговорщики взяли перерыв на рождественские праздники. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не исключил, что следующий раунд может стать последним и самым длительным. При этом переговорщики настроены попытаться завершить работу до конца января - начала февраля 2022 года.

Переговорщики ранее подтвердили, что дальнейшая работа пойдет на основе документов, которые были наработаны в ходе шести раундов к июню 2021 года. Отмечалось, что все стороны стремятся к восстановлению СВПД в первоначальном виде.