В ДНР заявили, что Украина блокирует попытки переговоров

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Украина заблокировала практически все направления для переговоров и продолжает "как мантру" зачитывать заготовленные изначально тезисы. Такое мнение высказала во вторник глава МИД Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.

"На данный момент Украиной заблокированы практически все направления переговорного процесса. Украинская сторона как мантру зачитывает просто те инструкции, те тезисы, которые были ими изначально заготовлены", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Никоноровой, ничего нового и конструктивного в Киеве не предлагают и на компромисс не идут. "На данный момент, на наш взгляд, украинская сторона просто отыгрывает паузу в переговорах, ожидая, что что-то произойдет, они получат какой-то сигнал от своих западных кураторов либо чем-то закончатся переговоры на высоком уровне", - отметила глава МИД ДНР.

Никонорова подчеркнула, что в ДНР готовы к любым провокациям Украины. "С нашей стороны предприняты все необходимые меры, проведены все проверки, мы в полной готовности защищать наших граждан. <...> Я думаю, что и в Луганской народной республике проведены все необходимые учения и предприняты меры соответствующие", - сказала она.