Кандидаты в президенты Ливии призвали к национальному примирению

КАИР, 21 декабря. /ТАСС/. Национальное примирение в Ливии должно быть общим и бесповоротным выбором всех ливийцев. С таким заявлением, как передает телеканал Al Arabiya, выступила во вторник группа кандидатов на президентских выборах в стране, включая командовавшего до выдвижения на них Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара.

Именно фельдмаршал пригласил ряд претендентов на высший государственный пост собраться в Бенгази (около 1 тыс. км восточнее Триполи), чтобы обсудить дальнейшие шаги по преодолению новых стоящих перед Ливией вызовов, когда уже мало кто сомневается, что намеченные на 24 декабря выборы не состоятся. Участие во встрече также приняли экс-глава МВД Фатхи Али Башага, бывший член Президентского совета страны Ахмед Майтыг, а также еще четверо кандидатов - Ареф Найед, Шериф аль-Вафи, Абдельмаджид Сейф ан-Наср и Марван Умейш.

"Мы собрались по приглашению кандидата в президенты Халифы Хафтара для объединения национальных усилий с целью решения проблем и вызовов, с которыми сталкивается Ливия, а также из уважения к воле более чем 2,5 млн ливийских избирателей, которые ждут назначения даты президентских и парламентских выборов, - сказал Башага, зачитывая выдержки из совместного заявления. - На встрече мы условились, что превыше всего должны быть интересы родины, а национальное примирение - это всеобъемлющий и бесповоротный выбор ливийцев".

По его словам, участвовавшие в переговорах договорились продолжать координацию и контакты, чтобы "расширить рамки этой национальной инициативы, выступить единым фронтом, воссоединиться и уважать волю ливийцев". Хафтар в своих ремарках после встречи назвал ее "хорошим началом национального пути", выразив надежду на дальнейшее укрепление доверия между различными ливийскими сторонами. "Наша цель - стабильность Ливии и победа над экстремизмом", - указал он.

Решение о проведении выборов президента и депутатов парламента 24 декабря стало одним из главных итогов Форума ливийского политического диалога в Швейцарии в начале этого года с участием видных представителей страны. Для подготовки к выборам было создано новое правительство и Президентский совет, однако за три дня до голосования очевидно, что оно не состоится. Во вторник глава избиркома Имад ас-Саих распорядился распустить избирательные комиссии на местах и прекратить их работу, указав при этом, что с какими-либо заявлениями по поводу отсрочки выборов должна выступить Палата представителей (парламент), а не вверенная ему структура. В то же время в парламенте пока не торопятся с официальными заявлениями о переносе даты голосования, хотя и признают, что провести их в настоящее время не представляется возможным.