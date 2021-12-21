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Палестино-израильский конфликт

В армии Израиля сообщили, что неизвестный пытался протаранить военных на автомобиле

Его обезвредили ответным огнем, отметила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 декабря. /ТАСС/. Неизвестный попытался во вторник совершить предумышленный наезд на автомобиле на израильских солдат у еврейского поселения Эйнав на Западном берегу реки Иордан и был обезврежен ответным огнем. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Осуществлена попытка наезда на военнослужащих на автомобиле у поселения Эйнав. Нападавший нейтрализован на месте происшествия", - говорится в заявлении. В пресс-службе добавили, что с израильской стороны в результате инцидента пострадавших нет.

Израильская государственная радиостанция Kan сообщает, что автомобиль совершившего попытку наезда палестинца в результате открытого по нему огня загорелся. О состоянии нападавшего не сообщается.

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Палестино-израильский конфликтИзраиль
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