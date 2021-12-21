В Албании арестовали двоих сжигавших флаги Сербии перед началом саммита "Открытые Балканы"

ЗАГРЕБ, 21 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Албании арестовали двоих мужчин, срывавших и сжигавших национальные флаги Сербии в Тиране во время начала саммита формата "Открытые Балканы". Об этом сообщила северомакедонская газета Нова Македонија.

По данным издания, арестованные были доставлены в один из полицейских участков албанской столицы. В настоящее время их допрашивают.

Массовая протестная акция против реализации региональной инициативы "Открытые Балканы" прошла в понедельник в столице Албании. На призыв бывшего лидера оппозиционной Демократической партии страны Сали Бериши откликнулись сотни активистов, которые провели несанкционированную демонстрацию перед зданием республиканского правительства. Из-за действий протестующих премьер-министр Албании Эди Рама был вынужден принять решение о переносе начала саммита в город Эльбасан, расположенный в 40 км к юго-востоку от албанской столицы.

В Тиране и Эльбасане прошел очередной саммит в рамках регионального формата "Открытые Балканы".

Проект "Открытые Балканы"

В октябре 2019 года лидеры Сербии, Албании и Северной Македонии приняли Декларацию об общем экономическом пространстве ("Открытые Балканы"), которая подразумевает свободное движение товаров, капитала, услуг и людей в регионе. Ранее, в 2017 году, президент Сербии Александар Вучич предлагал создать на Балканах таможенный союз, который объединил бы рынок стран с населением 18 млн человек (Сербию, Боснию и Герцеговину, Черногорию, Македонию, Албанию).

Проект предполагал отказ его членов от взимания внутренних пошлин и сборов, а также от ограничений на перемещение товаров и применение общего таможенного тарифа во всех странах организации. Балканский таможенный союз, согласно предложению Вучича, охватил бы рынок стран, ВВП которых в 2016 году составил $243,5 млрд.